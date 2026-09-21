Γλυφάδα: Κεριά στο σημείο όπου σκοτώθηκαν οι 3 νέοι

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στο σημείο όπου τρεις νέοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Κεριά και φωτάκια έχουν ανάψει στο σημείο της φονικής σύγκρουσης, ενώ από τα ηχεία αυτοκινήτων ακούγεται μουσική. Οι συγκεντρωμένοι κρατούν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο πρόωρα.

Η παραλιακή έγινε τοπος μνήμης

Το σημείο όπου το αυτοκίνητο προσέκρουσε στον μαντρότοιχο ξενοδοχείου έχει μετατραπεί σε έναν άτυπο τόπο μνήμης. Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί και αποτίουν φόρο τιμής στους τρεις νεκρούς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Βάιος Σύρρος

Οι στιγμές από τις συγκεντρώσεις μεταδίδονται ζωντανά και στο TikTok. Κεριά και φωτάκια φωτίζουν πλέον τη γωνιά της παραλιακής, λίγες ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση.

Το τροχαίο που συγκλόνισε τη Γλυφάδα

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 02:00, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Βάιος Σύρρος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άνθρωποι. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε με σφοδρότητα πάνω στον μαντρότοιχο του ξενοδοχείου.

Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Βάιος Σύρρος

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Βάιος Σύρρος

Σήμερα, το σημείο της τραγωδίας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος δεν θυμίζει μόνο τη φονική σύγκρουση. Έχει γίνει ένας χώρος όπου φίλοι, συγγενείς και άλλοι συγκεντρωμένοι κρατούν ζωντανή τη μνήμη των τριών νέων.