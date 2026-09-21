Στερεά Ελλάδα: 768 έλεγχοι και 41 παραβάσεις

Στην Στερεά Ελλάδα, κατά τη διάρκεια από 14 έως 20/9/2026, η Τροχαία, πραγματοποίησε συνολικά 768 ελέγχους, όπου βεβαιώθηκαν σαράντα παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων μια παράβαση σε διανομέα και άλλη μια σε παράβαση σε επιβάτη.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η αυστηροποίηση των ποινών, έχει ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.