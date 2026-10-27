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Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 13:59
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απο τον αγαπημένο καλλιτέχνη ΙΝΤΙΜΕ

Με μια λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ανάρτηση ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου  ευχαριστεί όλους όσοι έχουν ενδιαφερθεί για την πορεία της υγείας του .

Σας ευχαριστώ μέσα απο την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας.

Είμαι καλά και αναρρώνω  στο σπίτι κοντά στην οικογενειά μου.

΄΄Μήνυμα καρδιάς΄΄ απο τον ΒασίληΠαπακωνσταντίνου

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικοτητά μου.

Τα λέμε σύντομα απο κοντά.

Βασίλης

Όπως ήταν φυσικό το προφίλ του στα social   media   πλημμύρισε απο ευχές για γρήγορη ανάρρωση και περαστικά.

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