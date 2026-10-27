Στον πρόεδρο του ΣτΕ η υπόθεση Φλωρίδη

Έρευνα για τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κινείται πειθαρχικός έλεγχος για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά τις αντιδράσεις για δημόσια τοποθέτηση του υπόθεση που είχε χειριστεί με αιχμές για διαφθορά.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος θα διενεργήσει τον πειθαρχικό έλεγχο για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη για τις δημόσιες δηλώσεις του περί ύπαρξης διαφθοράς στη δικαιοσύνη.

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Η διαβίβαση γίνεται από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, λόγω του ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που είναι ο αρμόδιος για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά ανωτάτων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών είναι αδελφός του γνωστού εισαγγελέα.

Μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης στον πρόεδρο του ΣτΕ ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένεται να ορίσει αντιπρόεδρο του ΣτΕ για να διενεργήσει την πειθαρχική έρευνα.

Η πειθαρχική διαδικασία για τον εισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη, από τους πλέον γνωστούς εισαγγελικούς λειτουργούς, κινήθηκε μετά την δημοσιοποίηση άρθρου του με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς» στο οποίο άφηνε σαφείς αιχμές για την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς απο δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στον χειρισμό υπόθεσης που σχετίζεται με στενό συγγενικό πρόσωπο αλλού υπουργού της κυβέρνησης.

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Μετά τη δημοσιοποίηση του άρθρου του δικαστικές ενώσεις, δικηγορικοί σύλλογοι αλλά και ο Αρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με ανακοινώσεις επέκριναν σφοδρά την ενέργεια του να τοποθετηθεί δημόσια για εκκρεμή υπόθεση στην οποία ο ίδιος ως εισαγγελέας είχε μετάσχει.

Πάντως, ο ίδιος ο εισαγγελέας Φλωρίδης από τη μεριά του ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο των δικαστών που δεν απάλλαξαν το συγγενή αλλού υπουργού της κυβέρνησης.