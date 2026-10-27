Παλαιό Φάληρο: Πεύκο έπεσε σε ΙΧ κοντά σε δημοτικό σχολείο

Ένα μεγάλο πεύκο κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Ερατούς 17, στο Παλαιό Φάληρο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς κατά την πτώση του δέντρου δεν βρισκόταν πεζός στο συγκεκριμένο σημείο.

Για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν και τεμάχισαν τον κορμό και τα κλαδιά, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Η πτώση δέντρου κοντά στο 11ο Δημοτικό Σχολείο

Το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση βρίσκεται κοντά στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους της περιοχής και γονείς μαθητών.

Μητέρα παιδιού που φοιτά στο σχολείο εξέφρασε φόβους για το ενδεχόμενο το δέντρο να είχε πέσει την ώρα της αποχώρησης των μαθητών. Η ανησυχία επικεντρώνεται στην ασφάλεια των παιδιών και των πεζών που κινούνται καθημερινά στους δρόμους της γειτονιάς.

Ανησυχία για τα δέντρα στο Παλαιό Φάληρο

Η κατάρρευση του πεύκου επανέφερε στη συζήτηση το ζήτημα της συντήρησης των δέντρων σε κατοικημένες περιοχές, ειδικά όταν βρίσκονται δίπλα σε δρόμους, πεζοδρόμια, σχολεία και σημεία με συχνή διέλευση πολιτών.

Οι κάτοικοι θέτουν θέμα τακτικού ελέγχου της κατάστασης των δέντρων και έγκαιρης αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων. Η πτώση δέντρων μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε οχήματα και υποδομές, ενώ σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο για πεζούς.

Η συζήτηση περιλαμβάνει την ανάγκη προληπτικών παρεμβάσεων από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, όπως συντήρηση, κατάλληλο κλάδεμα και αξιολόγηση δέντρων που ενδέχεται να παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Όπου απαιτείται, μπορούν να εξετάζονται πρόσθετα μέτρα βάσει τεχνικών και περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.

Η προστασία του αστικού πρασίνου συνδέεται με τη συστηματική φροντίδα των δέντρων, ώστε να διατηρείται η συμβολή τους στην ποιότητα ζωής και παράλληλα να περιορίζονται περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Theodoros Kerazoglou