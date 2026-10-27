Πύργος: Δύο σοβαρά τραυματίες μετά από τροχαίο
Αγωνία για μία οδηγό μετά από τροχαίο στην οδό Κατακόλου
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μετωπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο οχήματα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Η γυναίκα που οδηγούσε το ένα αυτοκίνητο, ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες, χωρίς τις αισθήσεις της. Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν σοβαρά από την σύγκρουση.
Την προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το ΤΤ Πύργου.
Πηγή: Ηλεία Live
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