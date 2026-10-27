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Πύργος: Δύο σοβαρά τραυματίες μετά από τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 14:11
Πύργος: Δύο σοβαρά τραυματίες μετά από τροχαίο
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Αγωνία για μία οδηγό μετά από τροχαίο στην οδό Κατακόλου

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μετωπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο οχήματα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΛΕΙΑ LIVE

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΛΕΙΑ LIVE

Η γυναίκα που οδηγούσε το ένα αυτοκίνητο, ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες, χωρίς τις αισθήσεις της. Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν σοβαρά από την σύγκρουση.

Την προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το ΤΤ Πύργου.

Πηγή: Ηλεία Live

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