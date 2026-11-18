Η απόφαση της αστυνομίας να μπει στους χώρους του Μετρό και κυρίως στις αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης για να κάνει έρευνα και στη συνέχεια προσαγωγές και σε κάποιες περιπτώσεις με βίαιο τρόπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Αρκετοί πολίτες οι οποίοι τονίζουν ότι θα μπορούσε κάποιος να τραυματιστεί γιατί οι διάδρομοι επιβίβασης – αποβίβασης είναι αρκετά στενοί.

Οι πολίτες παρατηρούσαν απορημένοι μπροστά στην εικόνα δεκάδων αστυνομικών να πραγματοποιούν έρευνα σε σημείο που με πολύ δυσκολία κάποιος μπορούσε να κινηθεί.