Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη Β΄ πρόσκληση του προγράμματος vouchers που αφορά βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η νέα πρόσκληση συνοδεύεται από ανατιμήσεις ύψους 10% στην αξία των κουπονιών, καθώς και από διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά 2.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες (πλήρους και μειωμένης ενίσχυσης).

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ένταξης σε όσες οικογένειες δεν εξασφάλισαν voucher στην Α΄ φάση.

Ταυτόχρονα, καταργείται πλήρως το εισοδηματικό πλαφόν για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί συνέχεια της περσινής απόφασης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολύτεκνους. Πλέον, όλες οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά απαλλάσσονται από τα εισοδηματικά όρια για τη μειωμένη ενίσχυση, αρκεί να πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επεσήμανε ότι «η πρόσβαση στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι καθοριστική τόσο για την εξέλιξη των παιδιών όσο και για την ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των γονέων». Όπως ανέφερε, η αύξηση της αξίας κατά 10%, η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και η κατάργηση των ορίων για τους τρίτεκνους στα μειωμένα vouchers, δίνουν τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά να ωφεληθούν μέσω των νέων αιτήσεων.

Η ενίσχυση κατά 10% ισχύει τόσο για τα πλήρη όσο και για τα μειωμένα vouchers. Συγκεκριμένα, για βρεφική θέση με σίτιση το ποσό ανεβαίνει από 3.239 στα 3.563 ευρώ, για νηπιακή θέση με σίτιση από 2.612 στα 2.873 ευρώ, ενώ η αξία του μειωμένου voucher αυξάνεται από 2.178 στα 2.396 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις θα πιστωθούν αυτόματα και στους δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει voucher, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Επιπλέον, όσα μειωμένα vouchers έχουν ήδη εκδοθεί θα αναβαθμιστούν αυτομάτως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι κάτοχοί τους καλύπτονται πλέον από τα νέα, υψηλότερα εισοδηματικά όρια.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα όρια εισοδήματος για τα vouchers πλήρους αξίας διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 2 παιδιά: 29.000 ευρώ

3 παιδιά (τρίτεκνοι): 32.000 ευρώ

4 παιδιά: 35.000 ευρώ

5 ή περισσότερα παιδιά: 38.000 ευρω

Αντίστοιχα, για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά ανεβαίνει στις 37.000 ευρώ, ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν υπάρχει κανένας εισοδηματικός περιορισμός, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι συμμετοχής.

Η Β΄ πρόσκληση καλύπτεται χρηματοδοτικά εξ ολοκλήρου από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά τη φιλοξενία των παιδιών στις δομές για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Ιουλίου 2027.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς, ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες που δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026.