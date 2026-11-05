Βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές σε Ρέντη και Νίκαια

Φθορές στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς «Λαμπράκη», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προκάλεσαν άγνωστοι, με αποτέλεσμα να χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης.

Οι ζημιές καταγράφηκαν την Τρίτη, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θηβών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Οι βανδαλισμοί αφορούν το σύνθετο όργανο παιχνιδιού της παιδικής χαράς. Παράλληλα, συνεργείο θα πραγματοποιήσει σήμερα τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές και να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του εξοπλισμού από τα παιδιά.

Επανειλημμένες φθορές και στον γειτονικό πεζόδρομο

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος κάνει λόγο και για επαναλαμβανόμενες ζημιές στην περίφραξη του γειτονικού πεζόδρομου. Πρόκειται για το τμήμα που συνδέει την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη με την οδό Εδέσσης.

Ωστόσο, τα περιστατικά δεν περιορίζονται στην παιδική χαρά «Λαμπράκη». Ανάλογες φθορές έχουν καταγραφεί και στην παιδική χαρά που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου Θεάτρου.

Ζημιές και σε παιδική χαρά για παιδιά με αναπηρία

Σύμφωνα με τον δήμο, η συγκεκριμένη παιδική χαρά είναι πιστοποιημένη και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και παιδιά με αναπηρία.

Παρά τα μέτρα καταλληλότητας, έχουν προκληθεί ζημιές σε βασικά όργανα παιχνιδιού, όπως η τραμπάλα, ο μύλος και τα σύνθετα παιχνίδια.

Οι καταστροφές αυξάνουν τις δαπάνες για επισκευές και αποκαταστάσεις, ενώ δυσκολεύουν την προσπάθεια να παραμένουν οι χώροι ασφαλείς και λειτουργικοί για τα παιδιά.