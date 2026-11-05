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Υπουργείο Μετανάστευσης:«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την προσωρινή παραμονή στην Ιεράπετρα όσων μεταναστών φτάνουν εδώ»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/11/2026 12:32
Υπουργείο Μετανάστευσης:«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την προσωρινή παραμονή στην Ιεράπετρα όσων μεταναστών φτάνουν εδώ»
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Στον άτυπο χώρο φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα βρέθηκε ο γ.γ. του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου, Σπύρος Σταθούλης.  24 ώρες μετά την απόφαση του Δήμου να μη δεχθεί νέους μετανάστες.

Όπως δήλωσε, είναι απόλυτα ο δικαίωμα του δήμου να αποφασίσει το πώς θα διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την προσωρινή παραμονή στην Ιεράπετρα ίσως μεταναστών φτάνουν στα παράλια της.

 

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