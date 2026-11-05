«Παιδική Χαρά»: Γονείς καρκινοπαθούς παιδιού στρέφονται νομικά κατά των κατηγορουμένων

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με τους παράνομους εράνους . Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προτίθενται να δηλώσουν οι γονείς της μικρής Μαριτίνας η οποία εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή της.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι δικηγόροι των γονιών της Μαριτίνας, Αλέξης Αθανασόπουλος και Πάνος Παναγιωτόπουλος, αναλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας σχετικά με την ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τους υπευθύνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους»

«Κατόπιν εντολής ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας, σχετικά με την ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τους υπευθύνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά σε πράξεις απάτης ανυποψίαστων πολιτών και υπεξαίρεσης σε βάρος οικογενειών παιδιών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αναμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών ενώπιον του κ. Ανακριτή και προτιθέμεθα να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο στάδιο της ανάκρισης σε βάρος των κατηγορούμενων.

Η οικογένεια αντιλαμβάνεται το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την υπόθεση και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα στήριξης της μικρής Μαριτίνας, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή της.