Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος.

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν την κακοκαιρία στο νησί.

Φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι δρόμοι και αυτοκίνητα που παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. Μερικά αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί μέχρι και στην θάλασσα.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK