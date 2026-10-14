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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος

Φουσκωμένα ποτάμια, παρασύρονται αυτοκίνητα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/10/2026 13:18

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος.

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν την κακοκαιρία στο νησί.

Φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι δρόμοι και αυτοκίνητα που παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. Μερικά αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί μέχρι και στην θάλασσα.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK

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