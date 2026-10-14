Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος
Φουσκωμένα ποτάμια, παρασύρονται αυτοκίνητα
Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος.
Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν την κακοκαιρία στο νησί.
Φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι δρόμοι και αυτοκίνητα που παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. Μερικά αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί μέχρι και στην θάλασσα.
Πηγή βίντεο: FACEBOOK
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