Δίκη για Τέμπη: Συνέχεια με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, ανέβηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζοντας την κατάθεσή του που είχε διακοπεί την προηγούμενη Τετάρτη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας και μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Ξεκινώντας, ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που του κληροδότησε η απεργία πείνας που πραγματοποίησε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου άφησε κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Έκτοτε έχω νοσηλευτεί τρεις φορές, ενώ υπέστην και ένα μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο».

Περνώντας στην ουσία της υπόθεσης, ο τραγικός πατέρας εστίασε στο φαινόμενο της έκρηξης και της φωτιάς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αν αυτή δεν είχε εκδηλωθεί, πολλά παιδιά θα είχαν σωθεί εκείνο το βράδυ. Παράλληλα, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για τα αίτια της πυρόσφαιρας, ενώ κατήγγειλε ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση απαγορευόταν η πρόσβαση των πολιτών στον τόπο του δυστυχήματος, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις.

Στη συνέχεια κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του, με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επεσήμανε ότι πρώτη φορά αναφέρει δημόσια το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι δεν το κατήγγειλε στις αρχές. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι, αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας.

«Αυτό με τις παρακολουθήσεις γινόταν συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι κάναμε εμείς;» κατέθεσε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να μάθω ποιος έδωσε εντολή να μπαζώσουν εκείνη την νύχτα. Ακόμα θρηνούμε».

Για το ζήτημα των εκταφών τόνισε: «Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste. Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα; Γιατί μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε εμείς που το καθυστερούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι και το οικονομικό. Τρία χρόνια έχουμε εξαντληθεί οικονομικά. Νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν τέσσερα χρόνια. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία, εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει».

Αναφέρθηκε επίσης στη δικογραφία που άνοιξε για γονείς και δικηγόρους για όσα έγιναν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο. «Δεν ξέρω γιατί το κάνουν όλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια», ανέφερε ο κ. Ρούτσι.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέτασή του από την κ. Κωνσταντοπούλου.