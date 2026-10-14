Νεοχώρι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή σε σχολική αίθουσα

Ατύχημα σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε στο κεφάλι μαθητή της Α΄ Λυκείου.

Ο μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για εξετάσεις και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

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Το παράθυρο έπεσε ανάμεσα στα θρανία

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου. Το παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του μαζί με το πλαίσιό του και κατέληξε στο δάπεδο, ανάμεσα στα θρανία και τις καρέκλες.

Οι φωτογραφίες από την αίθουσα δείχνουν το παράθυρο πεσμένο στο πάτωμα, με το τζάμι του σπασμένο. Η εικόνα από τον χώρο αναδεικνύει τη σοβαρότητα του περιστατικού, καθώς το παράθυρο έπεσε σε σημείο όπου βρίσκονται τα θρανία των μαθητών.

Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Εκεί επρόκειτο να εξεταστεί, ώστε να του παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα.

Ανησυχία για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου

Το ατύχημα προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο του Λυκείου είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης.

Η αποκόλληση του παραθύρου φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να ελεγχθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και η κατάσταση των υπόλοιπων κουφωμάτων του σχολείου.

Ο έλεγχος των παραθύρων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και να αποτραπεί ένα νέο ατύχημα.

Η ασφάλεια των σχολικών χώρων βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά τον τραυματισμό του μαθητή από την πτώση του παραθύρου μέσα στην αίθουσα του Γενικού Λυκείου Νεοχωρίου.