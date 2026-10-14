Χιόνισε στον Παρνασσό – Το “έστρωσε” στο χιονοδρομικό
Τα πρώτα χιόνια έκαναν σήμερα την εμφάνισή τους στα ορεινά της χώρας με τον Παρνασσό να ντύνεται στα λευκά από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το ατμοσφαιρικό σκηνικό στο βουνό μας χαρίζει τις πρώτες χειμωνιάτικες εικόνες της σεζόν, παρότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το χιονοδρομικό κέντρο.
Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή καταγράφουν την απότομη αλλαγή του σκηνικού με το χιόνι να καλύπτει μέχρι και τα αυτοκίνητα.
Φωτογραφία- Facebook Παναγιωτης Κομνας
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