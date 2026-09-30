Τροχαίο στην Παρηγοριά Χανίων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Παρηγοριά Χανίων, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν από τον Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του.

Το όχημα προσέκρουσε σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, προκαλώντας διακοπή ρεύματος, ενώ ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα.

Η σύγκρουση και η άμεση κινητοποίηση

Η σφοδρότητα του τροχαίου αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής. Έντρομοι βγήκαν από τα σπίτια τους και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο σταθμός του ΕΚΑΒ βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο και ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι από τους τέσσερις επιβαίνοντες οι δύο είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο νεαροί

Στο σημείο παρέμειναν δύο νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, οι οποίοι έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Εξετάστηκαν από τους διασώστες και στη συνέχεια υπέγραψαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας. Οι δύο νεαροί που παρέμειναν στο σημείο συνελήφθησαν. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων μαζί με τους δικηγόρους τους.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου στην Παρηγοριά Χανίων διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Χανίων.