Η κόρη της Τζένης Βάνου στην Super Κατερίνα

Για την μητέρα της Τζένη Βάνου μίλησε η Αθηνά Ρηγοπούλου, στην κάμερα της εκπόμπής Super Κατερίνα.

Η κόρη της μεγάλης ερμηνεύτριας αναφέρθηκε στην αγάπη για την μητέρα της. “Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μιλήσει για την μητέρα μου και δε θα την αποκαλέσει κυρία. Μου λείπει πολύ γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν ζήσαμε μαζί”.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή και την Ελίζα Οικονόμου, η ζωή της Τζένης Βάνου, θα γίνει τηλεοπτική σειρά, ενώ σε ερώτηση για το ποια θα ήθελε να υποδυθεί την μητέρα της, απάντησε πως της αρέσει πολύ η Τάνια Τρύπη γιατί της μοιάζει.