ΙΧ παρέσυρε 12χρονο – Ελαφρά τραυματισμένος στο Παίδων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Σεπόλια, όταν ΙΧ παρέσυρε έναν 12χρονο.
Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» για τις πρώτες βοήθειες.
Στο νοσοκομείο ο 12χρονος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος έσπασε το πόδι του. Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν και δυνάμεις της αστυνομίας.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Η παράσυρση του ανηλίκου προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των Σεπολίων. Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κίνηση καταγράφηκε στην οδό Αδμήτου, από το ύψος της οδού Περγάμου.
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