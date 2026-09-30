ΙΧ παρέσυρε 12χρονο – Ελαφρά τραυματισμένος στο Παίδων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Σεπόλια, όταν ΙΧ παρέσυρε έναν 12χρονο.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» για τις πρώτες βοήθειες.

Στο νοσοκομείο ο 12χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος έσπασε το πόδι του. Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν και δυνάμεις της αστυνομίας.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Η παράσυρση του ανηλίκου προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των Σεπολίων. Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κίνηση καταγράφηκε στην οδό Αδμήτου, από το ύψος της οδού Περγάμου.