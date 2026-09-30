Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλια

Ολοσχερώς καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου, στα Σεπόλια, όπου ξέσπασε φωτιά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος κοιμόταν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ο νεαρός αντιλήφθηκε τις φλόγες και ενημέρωσε για την κατάσταση.

Απομακρύνθηκε εγκαίρως ο 28χρονος

Ο 28χρονος κατάφερε να βγει εγκαίρως από το διαμέρισμα. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έφτασαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Για λόγους ασφαλείας, οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Η προληπτική εκκένωση έγινε χωρίς να υπάρξει πρόβλημα και οι ένοικοι βγήκαν με ασφάλεια.

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο και έλεγξαν τους χώρους του υπογείου. Οι έλεγχοι έγιναν ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει ενεργή κάποια εστία φωτιάς, αλλά και ότι δεν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο διαμέρισμα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο υπόγειο διαμέρισμα των Σεπολίων διερευνώνται.