Καβάλα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον 16χρονο Άνι Ασλάν

Θρήνος για τον νεαρό ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες και άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον 16χρονο Άνι Ασλάν, στα Δημοτικά Κοιμητήρια Καβάλας.

Από νωρίς πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο αντίο στο παιδί που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Οι εικόνες από τα κοιμητήρια είναι συγκλονιστικές. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, πολλοί από τον χώρο του αθλητισμού, βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του 16χρονου, ενώ στεφάνια έχουν τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του 16χρονου

Η κηδεία ήταν προγραμματισμένη για τη 1 το μεσημέρι, ενώ η είδηση του θανάτου του νεαρού ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση σε ολόκληρη την Καβάλα και στο τοπικό ποδόσφαιρο.

Ο Άνι, ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα Καβάλας, τραυματίστηκε βαρύτατα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Αίας Παναγίας – Βύρων Καβάλας Β΄, στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Θλίψη σε Καβάλα και Θάσο ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Κατά τη διεκδίκηση της μπάλας κοντά στην πλάγια γραμμή, ο 16χρονος έχασε την ισορροπία του, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο στη βάση της κερκίδας. Έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διακόπηκε.

Στον ανήλικο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα και αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης.

Στο μικροσκόπιο το γήπεδο

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Μετά από εισαγγελική εντολή, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο γήπεδο της Παναγίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί μέτρησαν, μεταξύ άλλων, την απόσταση από τη γραμμή του αγωνιστικού χώρου μέχρι το σημείο του τοίχου όπου προσέκρουσε ο 16χρονος. Παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο την ώρα του αγώνα.

Στην έρευνα εξετάζονται επίσης τα στοιχεία που αφορούν την αδειοδότηση και τα μέτρα ασφαλείας της αθλητικής εγκατάστασης, ενώ για το θέμα έχει κινητοποιηθεί και η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, η οποία έχει ζητήσει ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το τοπικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στο πένθος. Η ΕΠΣ Καβάλας ανακοίνωσε την αναστολή των διοργανώσεων και των αγώνων της ως ένδειξη πένθους και συμπαράστασης στην οικογένεια του 16χρονου.