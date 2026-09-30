Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου.

«Γιατί το τρένο αυτό κυκλοφορούσε;» ήταν η πρώτη φράση της κατάθεσης στη δίκη για τα Τέμπη του πατέρα του νεαρού Γεράσιμου που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Όπως είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης «ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε. Την ώρα της έκρηξης ήταν στον αέρα. Δέχθηκε πάνω από 45G. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε; Γιατί να είναι εκεί με αυτές τις συνθήκες; Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε θα ερχόταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά».

«Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε με αυτές τις συνθήκες; Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω συναίσθημα μεγαλύτερο από τον θυμό, έχω πίκρα. 15 μέρες πριν ο καθ’ όλα αρμόδιος υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής μας διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των τρένων» συμπλήρωσε.

«Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου»

Ξεκινώντας από τις ώρες πριν ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι του τρένου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «τρεις ώρες πριν το δυστύχημα μου λέει ο Γεράσιμος “να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι” και εγώ του είπα “καλύτερα να φύγεις σήμερα”. Έπαιζε πιάνο 10 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου. Του λέω “άντε δεν θα προλάβουμε”. Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει “όχι θα πάω με το τρένο”».

Συνεχίζοντας για όσα έζησε μετά τη σύγκρουση των τρένων, ο πατέρας του Γεράσιμου είπε «αρχίσαμε τα τηλεφωνήματα, δεν ήταν πουθενά αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε. Πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. Μου είπε ένας αστυνομικός να ψάξει. Με πήρε λίγο μετά και μου είπε ο Γεράσιμος είναι καλά αλλά ξεκινήστε για Λάρισα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έπρεπε να κάνουμε την αναγνώριση. Πήγε ο μεγάλος ο γιος μου. Προσπαθούσα να δω τι είχε δει. Είχαμε πάρει 6 χάπια πίεσης και είχα 19».

«Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάσταση του είναι τρομακτικά δύσκολη και δεν έπρεπε να φύγουμε. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, ήταν μια η ώρα την νύχτα» συνέχισε.

Όπως περιέγραψε «την ώρα της έκρηξης ο Γεράσιμος πετούσε ψηλά. Έφτασε στην μεγαλύτερη απόσταση που έφτασε άνθρωπος από το τρένο».

Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν ακόμη δυσκολότερες . «Βγήκαν οι γιατροί από το χειρουργείο και μας είπαν πως κάναμε ό,τι καλύτερο. Κάθε μέσο που είχαν οι γιατροί, το χρησιμοποίησαν. Επί 15 μέρες συνεχιζόταν το ίδιο πράγμα. Μας έλεγαν ότι είχε από τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες. Το δεξιό του ημισφαίριο καταστράφηκε, στο αριστερό έβλεπαν κάτι. Αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν. Μου έλεγαν πως όταν μπορέσουμε να σταματήσουμε το τεχνητό κώμα, θα σας πούμε πιο πολλά. Το έκαναν. Οι αξονικές που έγιναν, έδειχναν πως είναι πολύ βαριά η κατάσταση. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως οι φωνές της μητέρας του ή της αδελφής του».

«Είχαμε σκεφτεί τη λύση του εξωτερικού. Στις εκκλήσεις που κάναμε λόγω της βαρύτητας του περιστατικού δεν μας απαντούσε. Μας απάντησε η Γερμανία, εκεί πίστεψαν ίσως έχουμε κάποιες υπόνοιες συνείδησης και τον δέχτηκαν. Και ξεκίνησε η αεροδιακομιδή του».

Όλοι αγκάλιασαν τον πατέρα του Γεράσιμου ΙΝΤΙΜΕ

«Ο Γεράσιμος θέλει πολύ να ζήσει»

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε την διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια του για να σώσει τον Γεράσιμο με επαφή με μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Μίλησε, επίσης, για το ταξίδι στη Βοστώνη, όπου οι γιατροί στις 18 Νοεμβρίου 2023 για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν την κρισιμότητα της κατάστασης και προγραμματίστηκε νέο χειρουργείο για το αριστερό του ημισφαίριο.

«Οι γιατροί στη Βοστώνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας στην φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι οι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή την διαδρομή κοιμόμασταν 8 μήνες και περισσότερο σε μια καρέκλα. Παρακαλούσα να μην ανοίξει η πόρτα. Η κατάσταση του παιδιού μου είπαν πως είναι μην αναστρέψιμη. Είμαι σίγουρος πως ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται».

«Οι επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια ήταν τρομακτικές. Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει» είπε ο πατέρας του. Δείχνοντας, δε, τη φωτογραφία του στην πρόεδρο του δικαστηρίου είπε «ο Γεράσιμος είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Τα λόγια είναι πολύ λίγα».