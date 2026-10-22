Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του Μπάσκετ. Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το ΄΄σκάνδαλο΄΄ στο Μπάσκετ και τους αγώνες . Κατά πληροφορίες, μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται ως στημένοι με εμπλοκή κατηγορουμένων διαιτητών, είναι παιχνίδια του Προμηθέα στα οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ κατά περίπτωση τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Επίσης, περιλαμβάνονται μηνύματα που καταδεικνύουν την προσπάθεια να «στηθούν» αγώνες. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μήνυμα που αποδίδεται στον επιχειρηματία κατηγορούμενο και στο οποίο αναφέρεται: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η (ομαδα…), θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Σε δεύτερο μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η κατηγορουμένη διαιτητής σε καταγγέλλοντα επιχειρηματία, κατα πληροφορίες, ζητείται να γίνει κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομα της: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο C… N….”;». Μάλιστα κατά τις ίδιες πηγές έχει επιβεβαιωθεί η εν λόγω κράτηση το 2018.

Ο Ρόλος των δύο μαρτύρων

Ως προς τους δύο μάρτυρες – κλειδιά που συνέβαλαν στην άσκηση της ποινικής δίωξης, σύμφωνα με πηγές έχουν καταθέσει λεπτομερώς τις γνώσεις τους. Συγκεκριμένα, ο εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος φαίνεται πως έχει προσκομίσει και μηνύματα προς επίρρωση των ισχυρισμών του, έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β κατηγορίας για τους οποίους το 2018 έως το 2026 λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για το τί θα σφυρίξει ενώ ως αντάλλαγμα δεν λάμβανε χρήματα αλλά συνέχιζε να τοποθετείται σε σημαντικούς αγώνες.

Ο δεύτερος μάρτυρας – κλειδί, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β κατηγορίας κατά πληροφορίες, έχει καταθέσει πως έλαβε ποσό 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα Ευάγγελο Λιόλιο ως οικονομική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει στην ανέλιξη της ομάδας, τα οποία ουδέποτε ζητήθηκε να επιστραφούν. Μάλιστα ο μάρτυρας φέρεται να είπε πως στο επόμενο ματς κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής στην οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη του μάρτυρα ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που έκανε στον κ.Λιόλιο.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε ακόμη 100.000 ευρώ από τον Πρόεδρο της ΕΟΚ μέσω τρίτου για να παραιτηθεί την προεδρία της ομάδας του έτσι ώστε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία ο Προμηθέας, στην οποία ήταν ο κατηγορούμενος επικεφαλής.

Δεύτερος αγώνας εξωτερικού

Τέλος, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση μάρτυρα πρώην διαιτητή ο οποίος αναφέρεται σε αγώνα που έλαβε χώρα εκτός Ελλάδας όπου συνάδελφος του από το εξωτερικό κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο να σφυρίξει με συγκεκριμένο τρόπο έναντι 10.000 ευρώ.