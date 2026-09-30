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Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας- Αυξημένη κίνηση

Συγκρούστηκαν φορτηγό και μηχανή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 17:57
Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας- Αυξημένη κίνηση
INTIME

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Βασιλίσσης Σοφίας, όταν μηχανή και φορτηγό συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στο ύψος του Μέγαρου Μουσικής.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.

 

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