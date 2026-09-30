Πέντε νεαροί συνελήφθησαν μετά από επικίνδυνες καταδιώξεις

Πέντε νεαροί, ηλικίας 21, 18 και 16 ετών, συνελήφθησαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αττική, μετά από τέσσερις διαφορετικές καταδιώξεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης. Οι οδηγοί δεν σταμάτησαν στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξαν ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι καταδιώξεις σε τέσσερις περιοχές

Οι καταδιώξεις σημειώθηκαν σε Μέγαρα, Γλυκά Νερά, Καματερό και Ανάβυσσο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οδηγοί μοτοσυκλετών και αυτοκινήτου αγνόησαν τις εντολές των αστυνομικών και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Μάλιστα, δύο από τους οδηγούς παραβίασαν πινακίδες «STOP», δημιουργώντας κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

16χρονος κινήθηκε με τη μοτοσυκλέτα κατά αστυνομικών

Στο Καματερό, η καταδίωξη πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή. Ένας 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών, με σκοπό να τους εκτρέψει.

Σε μία από τις περιπτώσεις συνελήφθη και ένας 16χρονος συνοδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι.

Οι κατηγορίες και η οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Οι πέντε νεαροί συνελήφθησαν, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, σε τρεις από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος και των πέντε σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.