Ηλεία: Συκρούστηκαν αυτοκίνητα – Δυο παιδιά τραυματίες
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηλεία όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, από το κάτω Σαμικό προς Καϊάφα.
Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά πάνω στην στροφή, Το ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, ηΤροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στο σημείο έφτασε και συνέδραμε διασώστρια η οποία εκείνη την ώρα μόλις είχε σχολάσει. Η διασώστρια έσπευσε πριν ακόμη φτάσουν τα ασθενοφόρα, προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
Ακόμη ένας αστυνομικός και ένας πυροσβέστης ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου προκειμένου να συνδράμουν.
Πηγή βίντεο: HLEIA LIVE
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