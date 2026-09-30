LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Ηλεία: Συκρούστηκαν αυτοκίνητα – Δυο παιδιά τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 17:57
Ηλεία: Συκρούστηκαν αυτοκίνητα – Δυο παιδιά τραυματίες
Φωτογραφία αρχείου/ΙΝΤΙΜΕ

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηλεία όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, από το κάτω Σαμικό προς Καϊάφα.

τροχαίο ηλεία διασωστες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - HLEIA LIVE

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά πάνω στην στροφή, Το ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, ηΤροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

τροχαίο ηλεία διασωστες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - HLEIA LIVE

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στο σημείο έφτασε και συνέδραμε διασώστρια η οποία εκείνη την ώρα μόλις είχε σχολάσει. Η διασώστρια έσπευσε πριν ακόμη φτάσουν τα ασθενοφόρα, προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

τροχαίο ηλεία διασωστες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - HLEIA LIVE

Ακόμη ένας αστυνομικός και ένας πυροσβέστης ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου προκειμένου να συνδράμουν.

Πηγή βίντεο: HLEIA LIVE

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης