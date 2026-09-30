Κατερίνη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη

Στο Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύεται ένας 72χρονος ποδηλάτης, μετά την παράσυρσή του από αυτοκίνητο χθες αργά το απόγευμα στον παράδρομο-αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία. Ο άνδρας έχει υποστεί κακώσεις στο κεφάλι.

Ειδικότερα, ο 72χρονος οδηγούσε το ποδήλατό του με κατεύθυνση από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν το όχημα που κινούνταν πίσω του τον χτύπησε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται ο ποδηλάτης να είχε φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο.

Μετά το τροχαίο, ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος εξαιτίας των κακώσεων που υπέστη στο κεφάλι.