Τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος

Ο Γιώργος Κουτσοκλένης βρίσκεται στο σημείο και μας ενημερώνει

Δύο άνθρωποι, μια 26χρονη γυναίκα και ένας 28χρονος άνδρας, έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Από την εκτροπή, οι δύο αναβάτες εκσφενδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύμα και τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ το δίκυκλο κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο

Στο σημείο έφθασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τη 26χρονη και τον 28χρονο και τους μετέφεραν στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Οι δύο τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια

Τα αίτια υπό τα οποία η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου στη λεωφόρο Θηβών.