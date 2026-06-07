Τροχαίο στη διασταύρωση Πλανών στη Χαλκιδική- Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι

Στη Χαλκιδική, ελαφρά τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι, μετά από σύγκρουση των οχημάτων στα οποία επέβαιναν.

Τα τρία άτομα, είναι ηλικίας 6,7 και 9 ετών.

Ο 7χρονος τραυματίστηκε, όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπήκοου Ρωσίας σμτο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο ενός 42χρονου, το οποίο με τη σειρά του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο μιας 44χρονης, όπου επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.