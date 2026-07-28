Ο Τομ Χακνκς έγινε τατουάζ στο πόδι έλληνα θαυμαστή
Η αντίδραση του ηθοποιού
Ο Τομ Χανκς είχε μια ξεχωριστή συνάντηση κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, όταν ένας Έλληνας θαυμαστής του αποκάλυψε ένα μεγάλο τατουάζ με το πρόσωπό του στη γάμπα.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έσκυψε για να δει καλύτερα το σχέδιο και αντέδρασε με έκπληξη και χαμόγελο, ανταλλάσσοντας λίγες κουβέντες με τον θαυμαστή του.
@sourbislore
Legend 🎞️💜🥺 #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.
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