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Ο Τομ Χακνκς έγινε τατουάζ στο πόδι έλληνα θαυμαστή

Η αντίδραση του ηθοποιού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/07/2026 09:46
Ο Τομ Χακνκς έγινε τατουάζ στο πόδι έλληνα θαυμαστή

Ο Τομ Χανκς είχε μια ξεχωριστή συνάντηση κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, όταν ένας Έλληνας θαυμαστής του αποκάλυψε ένα μεγάλο τατουάζ με το πρόσωπό του στη γάμπα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έσκυψε για να δει καλύτερα το σχέδιο και αντέδρασε με έκπληξη και χαμόγελο, ανταλλάσσοντας λίγες κουβέντες με τον θαυμαστή του.

 

@sourbislore

Legend 🎞️💜🥺 #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy

♬ sonido original – URBAE NOX

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

 

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