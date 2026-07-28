Ο Τομ Χακνκς έγινε τατουάζ στο πόδι έλληνα θαυμαστή

Ο Τομ Χανκς είχε μια ξεχωριστή συνάντηση κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, όταν ένας Έλληνας θαυμαστής του αποκάλυψε ένα μεγάλο τατουάζ με το πρόσωπό του στη γάμπα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έσκυψε για να δει καλύτερα το σχέδιο και αντέδρασε με έκπληξη και χαμόγελο, ανταλλάσσοντας λίγες κουβέντες με τον θαυμαστή του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.