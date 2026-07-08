Γιατρός-Διαιτητής έσωσε τη ζωή ηλικιωμένης λουόμενης στην Ερατεινή

Ο Επαμεινώνδας Κολορίζος έκανε την βάρδιά του στο περιφερειακό ιατρείο της Ερατεινής, όταν τον ειδοποίησαν πως μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις μέσα στο νερό και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Αμέσως έτρεξε στην απόμερη παραλία που απείχε περίπου 300 μέτρα.

Μόλις έφτασε είδε την γυναίκα να επιπλέει στο νερό. Βούτηξε, την έφτασε, την τράβηξε έξω με ασφάλεια και της έκανε κάρπα. Η 83χρονη επανήλθε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άμφισσας όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο σύζυγός και ο αδελφός της που ήταν παρόντες και δεν μπορούσαν να βγάλουν την γυναίκα -γιατί στο σημείο που βρισκόταν το βάθος ήταν μεγάλο- ευχαρίστησαν θερμά τον 35χρονο γιατρό, ο οποίος είναι γνωστός στη Φθιώτιδα και από την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο, καθώς είναι ενεργός διαιτητής της ΕΠΣ Φθιώτιδας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ερατεινής Θεόδωρος Κατσούλης ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε:

“Υπάρχουν στιγμές που η ανθρώπινη ζωή κρίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα στην παραλία της Ερατεινής ζήσαμε μία από αυτές.

Ο ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής, Επαμεινώνδας Κολορίζος, χωρίς δεύτερη σκέψη, βούτηξε στη θάλασσα, ανέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς αισθήσεις και, εφαρμόζοντας άμεσα ΚΑΡΠΑ και τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή της από βέβαιο πνιγμό.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Η ψυχραιμία, η επιστημονική κατάρτιση, ο επαγγελματισμός και, πάνω απ’ όλα, η ανθρωπιά που επέδειξε, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Τέτοιες πράξεις μάς γεμίζουν υπερηφάνεια και μας θυμίζουν την ανεκτίμητη αξία της άμεσης προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Επαμεινώνδα Κολορίζο. Η Ερατεινή είναι περήφανη για ανθρώπους σαν κι εκείνον.”