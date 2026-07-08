Χτύπησαν “κόκκινο” οι μεταναστευτικές ροές

Αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν από το Λιμενικό Σώμα τον Ιούνιο. 3321 είναι οι παράτυποι μετανάστες που έχουν διασωθεί ή εντοπιστεί από τις λιμενικές αρχές, κυρίως στην Κρήτη.

Τον Ιούνιο του 2025, είχαν εντοπιστεί 3012 παράτυποι μετανάστες.

Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνονται πίνακες με στατιστικά στοιχεία μηνός Ιουνίου 2026, που αφορούν στην ακόλουθη θεματολογία:

– περιστατικών παράτυπης εισόδου- εξόδου αλλοδαπών

– κατασχεθεισών ναρκωτικών ουσιών και

– κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.:

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ