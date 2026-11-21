Επιχείρηση διάσωσης 51 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, από σκάφος της Frontex και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό, η λέμβος έγινε αρχικά αντιληπτή από εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθως σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των 51 επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες οδηγούνται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.