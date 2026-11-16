Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Σιγά σιγά φτάνουμε στα Χριστούγεννα και όλοι οι διάσημοι έχουν ξεκινήσει να στολίζουν τα σπίτια τους.
Έτσι έκανε και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους στιγμιότυπα από την γιορτινή ατμόσφαιρα του σπιτιού της.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μπροστά του φορώντας μάλιστα και ένα χριστουγεννιάτικο σκούφο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: “Santa baby”.
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