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Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 08:08
Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Η Ελένη Μενεγάκη μπροστά από το Χριστουγεννιάτικό δέντρο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @elenimenegaki- INSTAGRAM

Σιγά σιγά φτάνουμε στα Χριστούγεννα και όλοι οι διάσημοι έχουν ξεκινήσει να στολίζουν τα σπίτια τους.

Έτσι έκανε και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους στιγμιότυπα από την γιορτινή ατμόσφαιρα του σπιτιού της.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μπροστά του φορώντας μάλιστα και ένα χριστουγεννιάτικο σκούφο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: “Santa baby”.

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