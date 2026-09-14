Τροχαία Αττικής: 24 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους

Σε 24 συλλήψεις οδηγών προχώρησε η Τροχαία Αττικής, κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Οι 5 από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 2026.

38.098 αλκοτέστ – 205 παραβάσεις

Συνολικά έγιναν 38.098 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Από αυτούς προέκυψαν 205 παραβάσεις, ενώ τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούν μόλις στο 0,54% του συνόλου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 7.669 παραβάσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Τα αλκοτέστ που διενήργησε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

936 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 936 οχήματα. Από αυτά, τα 130 μεταφέρθηκαν με γερανό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 983 άδειες ικανότητας οδήγησης και 302 άδειες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 10 οδηγούς που δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή τους είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες παραβάσεις.