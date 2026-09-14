6 διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν σε Έβρο και Ροδόπη

Έξι διακινητές συνελήφθησαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, καθώς σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα συνολικά 21 μη νόμιμους μετανάστες. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό.

Οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις

Το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex, συνέλαβαν έναν ημεδαπό. Οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα πέντε μετανάστες. Την ίδια ώρα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο μετέφερε παράνομα τέσσερις μετανάστες.

Το μεσημέρι, σε περιοχή της Ροδόπης, συνελήφθη ακόμη ένας αλλοδαπός. Ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες στην ενδοχώρα.

Το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό. Οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε έξι μετανάστες.

Η πέμπτη υπόθεση στην Εγνατία

Το βράδυ, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς. Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφεραν παράνομα τρεις μετανάστες. Τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις πέντε υποθέσεις, καθώς και κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν.

Οι έξι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις πέντε υποθέσεις πραγματοποιούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Σουφλίου, Τυχερού, Σαπών και Ιάσμου Ροδόπης.