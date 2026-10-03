Κατηγορούμενη γιατρός: Ο ΙΣΑ ήξερε για το μηχάνημα. Υπήρχε ασθενής όταν έκαναν έλεγχο

Όλο και περιπλεκεται ακόμη περισσότερο η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αφού η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει οτι ο Ιατρικός Σύλλογος όχι μόνο ήξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά και την ημέρα που έγινε ο έλεγχος ασθενής έκανε θεραπεία .

Αναφέρει χαρακτηριστικά :΄΄Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον ΙΣΑ όπως όλα μας τα μηχανήματα και έχει γίνει και έλεγχος το 2025, από τον οποίο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Όταν έγινε η αυτοψία από τον ΙΣΑ το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολύ έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο το οποίο αγοράστηκε το 2023 το δήλωσα το 2025. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής”.

ΙΝΤΙΜΕ

Η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα τελευταία τραγικά δευτερόλεπτα του Γιωργού Μαζωνάκη. Στην καταθεσή της έρχεται σε αντιφάσεις με καταθέσεις άλλων μαρτύρων και προσπαθεί να δώσει πιστικές απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που την καίνε.

΄΄Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και φώναξα τον Ηλία. Φώναξα τη νσοηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη 1 προς 10. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο.Τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος΄΄.

Όλα αρχικά εξελίσσονταν ομαλά σύμφωνα τα όσα ισχυρίστηκε η 56χρονη κατηγορούμενη, αλλά «ξαφνικά» ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης, με τα ζωτικά του σημεία να μεταβάλλονται μέσα σε λίγα λεπτά και την ίδια να ξεκινά προσπάθεια ανάνηψης.

«Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», ανέφερε η γιατρός δηλώνοντας συντετριμμένη από την απώλεια του τραγουδιστή. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», κατέθεσε ακόμη επιμένοντας ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης την οποία τον είχε υποβάλλει τον τραγουδιστή είναι ασφαλής.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», είπε η 56χρονη στον ανακριτή και συνεχίζοντας δήλωσε ευθαρσώς ότι ποτέ δεν πήρε ιστορικό από τον τραγουδιστή.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας» επέμενε και συνέχισε: «Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά».

Ακολούθως η 56χρονη ρωτήθηκε για τη θεραπεία και φέρεται να εξήγησε ότι δεν πρόκειται για πλασμαφαίρεση, αλλά για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος». Μάλιστα σε ερώτηση γιατί στο διαφημιστικό της εταιρείας αναφέρεται η διαδικασία ως πλασμαφαίρεση απάντησε ως εξής: «Πρόκειται για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος και όχι για πλασμαφαίρεση. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο».

«Κατέρρευσε ενώ προσπαθούσα να βρω φλέβα»

Δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα αναφέρθηκε σε διαδοχικές προσπάθειες για την εξεύρεση φλέβας, σε διακοπές της θεραπείας, αλλά και σε ενέργειες που ακολούθησαν όταν, όπως υποστηρίξι, διαπίστωσε ότι η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινωνόταν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η θεραπεία είχε ξεκινήσει στις 14:37:46, όπως καταγράφηκε στο μηχάνημα, με την ένδειξη να αφορά την ανταλλαγή αίματος. Τα δύο πρώτα alerts, κατά την ίδια, προκλήθηκαν επειδή δεν είχαν ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος, ώστε να ξεκινήσει η ροή του αίματος. Στις 15:22:54, όπως ανέφερε, πάτησε παύση στη θεραπεία, καθώς είχε σπάσει φλέβα. Ακολούθησε προσπάθεια εντοπισμού νέας φλέβας και, λίγο πριν από τις 16:00, η ροή του αίματος άνοιξε ξανά. Η διαδικασία, ωστόσο, διακόπηκε εκ νέου περίπου ένα λεπτό αργότερα, καθώς παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα με φλέβα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης σηκώθηκε τότε – σύμφωνα πάντα με την κατηγορούμενη – και πήγε στην τουαλέτα.

«Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», υποστήριξε η 56χρονη.

Μετά την επιστροφή του τραγουδιστή από την τουαλέτα, η κατηγορούμενη συνέχισε – όπως λέει στην απολογία της – τις προσπάθειες για την εξεύρεση κατάλληλης φλέβας. Αρχικά επιχείρησε στο δεξί χέρι, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια στράφηκε στο αριστερό. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, πραγματοποίησε διαδοχικές προσπάθειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και αναισθητική κρέμα.

«Βρήκα μία μικρή δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι έβαλα αναισθητική κρέμα στην ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεση του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», είπε στον ανακριτή.