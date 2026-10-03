Κεραυνός βύθισε στο σκοτάδι το Ρέθυμνο

Κι όμως… αυτό που συνέβη στο Ρέθυμνο μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή! Μέσα στο κλαμπ, η μουσική δυνατά και το γνωστό τραγούδι «Σ’ αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσόκ» να παίζει στα ηχεία.

Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή… ένας πραγματικός κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα πιο πέρα! Το Ρέθυμνο βυθίζεται στο σκοτάδι!

Μια απίστευτη σύμπτωση που έκανε τους πάντες να κοιτάζονται μεταξύ τους, αφού το τραγούδι μιλούσε για… ηλεκτροσόκ και η φύση αποφάσισε να δώσει τη δική της, κυριολεκτική εκδοχή! Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή και πραγματικά… δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να έχει συγχρονίσει καλύτερα μουσική και κεραυνό!