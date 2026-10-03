Βίντεο: Ντοκουμέντο με την δράση διαρρηκτών στο Πόρτο Ράφτη

Έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών στο Πόρτο Ράφτη. Σπείρα διαρρηκτών όπως έχει αποτυπωθεί στο βίντεο που δημοσιεύει ο Βαϊος Σύρρος , έβαλε στο μάτι μονοκατοικίες στο Πόρτο Ράφτη. Τέσσερα νεαρά άτομα που κινούνται με αυτοκίνητο και δρουν μετά τις 20:00 το βράδυ. Μάλιστα ο ένας από αυτούς έχει ως ρόλο να εντοπίζει τις κάμερες καταγραφής με σκοπό να τις απενεργοποιήσει. Κινούνται σαν αίλουροι , γρήγορα και με σχέδιο .

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στην περιοχή Βουρλέζα.

Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους να πλησιάζουν προσεκτικά το σπίτι. Ο ένας κρατά στα χέρια του εργαλείο, ενώ κάποια στιγμή πλησιάζει την κάμερα ασφαλείας και επιχειρεί να την στρέψει προς άλλη κατεύθυνση.

Η προσπάθειά τους, όμως, δεν ολοκληρώθηκε. Οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τράπηκαν σε φυγή, κατεβαίνοντας τρέχοντας τις εξωτερικές σκάλες της κατοικίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε μαύρο αυτοκίνητο που βρισκόταν κοντά στο σημείο και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας βρίσκεται ήδη στη διάθεση των αστυνομικών αρχών και εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους του Πόρτο Ράφτη, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανάλογες κινήσεις σε μονοκατοικίες της περιοχής, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις προσώπων ή οχημάτων, να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.