Τρίκαλα: Απόλυση πήγε λάθος…του έριξε γροθιές

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν εργαζόμενο στα Τρίκαλα, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ο εργοδότης του. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης κατήγγειλε ότι ο υπάλληλος τον χτύπησε, όταν ενημερώθηκε για την λήξη της εργασιακής τους συνεργασίας.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη χθες το βράδυ σε επιχείρηση της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργοδότης ενημέρωσε τον εργαζόμενο ότι δεν θα συνέχιζε να εργάζεται στην επιχείρηση.

Η ανακοίνωση της απόλυσης προκάλεσε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Συγκεκριμένα ο εργοδότης φέρεται να αναφέρει στην καταγγελία του, ότι ο εργαζόμενος επιτέθηκε εναντίον του και τον γρονθοκόπησε τρεις φορές.

Ο εργοδότης απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του υπαλλήλου, για το περιστατικό που καταγγέλλει ότι σημειώθηκε στον χώρο της επιχείρησής του.

Έπειτα από την μήνυση σε βάρος του, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον εργαζόμενο. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.