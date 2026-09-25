Καστοριά: Τηλεφωνική απάτη με θύμα 50χρονο

Τηλεφωνική απάτη με θύμα έναν 50χρονο εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 19χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, όταν ο 50χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που προσποιήθηκε τον λογιστή του.

Το πρόσχημα της επιστροφής φόρου

Ο δράστης επικαλέστηκε επιστροφή φόρου και κατάφερε να πείσει τον 50χρονο να του αποκαλύψει στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνολικά 2.500 ευρώ μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό πορτοφόλι.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και ξεκίνησαν έρευνα για να εντοπίσουν τον δικαιούχο του λογαριασμού που συνδεόταν με το ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο κατέληξαν τα χρήματα.

Ταυτοποιήθηκε 19χρονη

Από την έρευνα προέκυψε ότι νόμιμη κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού ήταν 19χρονη. Έτσι, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία της.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς για τις περαιτέρω ενέργειες.