Φωτιά στον Άγιο Κωσταντίνο Ηλείας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον Άγιο Κωσταντίνο Ηλείας. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, 3 αεροσκάφη.
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