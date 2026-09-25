Φωτιά στον Άγιο Κωσταντίνο Ηλείας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον Άγιο Κωσταντίνο Ηλείας. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, 3 αεροσκάφη.