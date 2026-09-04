Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο.
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