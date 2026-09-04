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Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 16:05
Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης
ΙΝΤΙΜΕ Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο.

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