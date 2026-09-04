Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα απαντά στην οικογένεια που έφυγε από το χωριό

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook απάντησε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας “Νέα ζωή στο χωριό”, Γιώτα Διαμαντή, στις καταγγελίες της οικογένειας που αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Φουρνά.

Ξεκαθαρίζει ότι στο σπίτι που τους υποδέχθηκε στη Φουρνά δεν υπήρχαν αρουραίοι και ποντίκια.

Η οικογένεια αποφάσισε να αλλάξει σπίτι και να μετοικήσει σε ένα μεγαλύτερο, το οποίο ήταν κλειστό για περίπου 20 χρόνια, αναλαμβάνοντας – αντί ενοικίου – την ανακαίνιση του.

Στη Φουρνά ζουν αυτή τη στιγμή 5 οικογένειες με παιδιά.

Κάποιοι ήρθαν με το πρόγραμμα “Νέα ζωή στο χωριό” και κάποιοι αποφάσισαν μόνοι τους να αλλάξουν τη ζωή τους.

Για να αναγεννηθεί ένα χωριό, τονίζει, χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, να εργαστούν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να στηρίξουν την τοπική κοινωνία.