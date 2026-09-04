Στο επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου η Αττική

Στο “κόκκινο” παραμένει η Αττική εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκπέμπει SOS για τον Σεπτέμβριο, καθώς η διασπορά συνεχίζεται και νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου προστίθενται στη λίστα των κρουσμάτων.

Η υψηλής δραστηριότητας των κουνουπιών λόγω καιρού κρατάει την απειλή ζωντανή, καθιστώντας την ατομική προστασία το μοναδικό όπλο.

Γιατί δεν αρκούν οι εκ των υστέρων ψεκασμοί

Τα περιθώρια παρέμβασης στενεύουν επικίνδυνα μόλις εμφανιστούν ανθρώπινα κρούσματα. Όπως τόνισε ο ΙΣΑ, οι ψεκασμοί που γίνονται κατόπιν εορτής, έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Η μόνη ουσιαστική άμυνα είναι η εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής πριν κολλήσουν άνθρωποι.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε ότι η εξάπλωση σε νέες περιοχές απαιτεί σταθερή στρατηγική πρόληψης. Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες να μην εφησυχάζονται, καθώς ο ιός μεταδίδεται δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, καλώντας όλους να αναλάβουν την ευθύνη για τους ιδιωτικούς τους χώρους.

Τα 5 απαραίτητα μέτρα:

Εντομοαπωθητικά: Χρήση εγκεκριμένων προϊόντων σε ακάλυπτο δέρμα και ρούχα, ειδικά από το σουρούπωμα έως την αυγή

Σήτες: Τοποθέτηση σε πόρτες, παράθυρα και φεγγίτες

Όχι στάσιμα νερά: Άδειασμα σε πιατάκια γλαστρών, λεκάνες και υδροροές, καθώς αποτελούν τις κύριες φωλιές των κουνουπιών

Δροσερός αέρας: Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που εμποδίζουν την προσέγγιση των εντόμων