Ένα ανήλικο αγόρι έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης στην Πάτρα, όταν άγνωστος τον έπεισε να παραδώσει κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στην κλήση απάντησε ανήλικος και κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε τσάντα κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, του υπέδειξε σημείο στο οποίο έπρεπε να παραδώσει την τσάντα, με το παιδί να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.