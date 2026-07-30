Τρεις συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Τρία άτομα συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στην Αθήνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενα για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 51 ετών, και μία 30χρονη γυναίκα. Η σύλληψή τους έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση τους στη διακίνηση ναρκωτικών, όπου χρησιμοποιούσαν ένα διαμέρισμα και ένα δώμα στην πρωτεύουσα ως χώρους απόκρυψης («καβάτζες»).

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή, στις οικίες και στον χώρο απόκρυψης «καβάτζα» των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•-96,9- γραμμ. ηρωίνης κατανεμημένα σε ισόποσες δόσεις έτοιμα προς διακίνηση,

•-11,7- γραμμ. κοκαΐνης,

•-34,69- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

•-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

•ρόπαλο,

•-26- ναρκωτικά δισκία και

• το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, βραδινές ώρες της 26-7-2026 η 30χρονη προέβη σε τουλάχιστον -3- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.