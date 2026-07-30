Επείγουσα διακομιδή 6χρονου στην Αθήνα μετά από επίθεση σκύλου στον Βόλο

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο δέχθηκε άγρια επίθεση από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του, καθώς το παιδί χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα στο αυτί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, την ώρα που ο 6χρονος περνούσε από το σημείο μαζί με την 35χρονη μητέρα του.

Ο μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε με μανία στο παιδί, προκαλώντας του βαθιά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα. Η μητέρα έδωσε μάχη για να σώσει το παιδί της από τα σαγόνια του ζώου, καταφέρνοντας τελικά να το απεγκλωβίσει με τη βοήθεια ενός περαστικού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Βόλου πριν αποφασιστεί η μεταφορά του στην πρωτεύουσα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρύτερα και η μητέρα, φέροντας δαγκωματιές και αμυχές στα χέρια.