Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών

Στα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Oι αιτήσεις για τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρώνονται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η υπουργός, τουλάχιστον 170.000 παιδιά θα πάρουν vouchers, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ. Για το έτος 2026-2027, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά και 38.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αίρεται κάθε εισοδηματικό κριτήριο.

2.000 συμφωνητικά για τις «Νταντάδες της γειτονιάς»

Για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», σημείωσε ότι, μέσα σε 2,5 μήνες, έχουν ήδη υπογραφεί 2.000 συμφωνητικά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 4.000 μητέρες και 2.300 νταντάδες, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες στη φροντίδα παιδιών έως 2,5 ετών και να διευκολυνθεί η επιστροφή των γονέων στην εργασία.