Έκρυψαν εργαζόμενους σε… φέρετρα και ψυγεία κατά τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας

Ψυγεία, φέρετρα, ακόμη και μεταμφιέσεις σε πελάτες επιστρατεύουν εργοδότες για να αποφύγουν την Επιθεώρηση Εργασίας! Οι έλεγχοι φέρνουν στο φως απίστευτα τεχνάσματα. Πολλοί επιχειρηματίες ψάχνουν καθημερινά τρόπους να «μπλοκάρουν» την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να παραβιάσουν την εργατική νομοθεσία χωρίς να τους εντοπίσουν. Ένα από τα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί αφορά τη δημιουργία πλασματικών θέσεων ευθύνης μέσα στις επιχειρήσεις, όπου εργαζόμενοι εμφανίζονται ως «υπεύθυνοι» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την καταγραφή του ωραρίου τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί έλεγχος σε σούπερ μάρκετ, όπου οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τομέα: υπεύθυνος αλλαντικών, υπεύθυνος διαδρόμου, υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κρεοπωλείου.

Το πιο απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε βιοτεχνία ξυλείας, όπου ο ιδιοκτήτης έκρυψε το προσωπικό μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ξαφνικού ελέγχου! Οι επιθεωρητές εργασίας δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν ανακάλυψαν τους κρυμμένους εργαζόμενους, οι οποίοι είχαν επιστρατεύσει αυτό το ακραίο τέχνασμα για να μην εντοπιστούν από το κλιμάκιο.

Αντίστοιχα, σε άλλη επιχείρηση, εργαζόμενοι φέρεται να είχαν κρυφτεί μέσα σε ψυγεία για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Οι περιπτώσεις αυτές, όπως σημειώνουν οι αρμόδιες αρχές, αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και οδηγούν σε αυστηρές κυρώσεις.

Σε άλλη περίπτωση, σε κατάστημα ρούχων, οι ελεγκτές που πραγματοποίησαν έλεγχο δεν εντόπιζαν εργαζόμενους, καθώς η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι λειτουργούσε μόνη της την επιχείρηση. Τελικά, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν κρυμμένοι μέσα στα δοκιμαστήρια.

Ανάλογες τακτικές εφαρμόζονται και σε εργοτάξια, με τους υπεύθυνους να παραπλανούν σκόπιμα τους ελεγκτές προς «ασφαλείς» ζώνες, κρύβοντας ολόκληρα τμήματα όπου οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας είναι ανύπαρκτες.

Λόγω του κινδύνου για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε τέτοιους χώρους, η Επιθεώρηση Εργασίας ρίχνει μεγάλο βάρος στους σχετικούς ελέγχους, επιβάλλοντας εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοσδήποτε πολίτης ή εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει επώνυμα ή ανώνυμα τέτοια περιστατικά, με τους επιθεωρητές να ξεκαθαρίζουν ότι στόχος τους είναι αποκλειστικά η προστασία του προσωπικού και όχι η τιμωρία του.