Φωτιά στην Στεφάνη Βοιωτίας

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Στο σήμειο έχουν σπέυσει πυσοσβεστικές δυνάμεις με 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς .