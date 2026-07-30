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Φωτιά στην Στεφάνη Βοιωτίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/07/2026 13:37
Φωτιά στην Στεφάνη Βοιωτίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Στο σήμειο έχουν σπέυσει πυσοσβεστικές δυνάμεις με 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς .

 

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